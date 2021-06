Un si grand soleil : Jonathan menace encore Florent, Johanna doute, ce qui vous attend mardi 22 juin (épisode n°672 en avance)

5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui va se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°672 qui sera diffusé le mardi 22 juin, Jonathan va encore menacer Florent.



En effet, Florent reconnait auprès de Claire, puis d’Enzo et Kira, qu’il a voulu faire payer son frère et qu’il était au courant pour le vice de forme.

Mais Jonathan aurait quand même fait de la prison. Enzo soutient son père mais Kira préfère s’en aller… Quant à Jonathan, il en veut terriblement à son frère, qu’il tient pour responsable de son séjour en prison.



Florent appelle Jonathan pour lui expliquer mais ce dernier le menace une nouvelle fois. Il promet de ne pas laisser passer ça et affirme qu’il va le détruire, lui et sa famille !

De son côté, Johanna doute de sa relation avec Julien. Ils n’arrivent à s’entendre que pour faire l’amour… Le soir, Johanna et Julien se retrouvent pour aller au cinéma et se disputent encore.

Quant à Elsa, elle compte voler les diamants et les revendre… Elle attend que Manu s’endorme pour accéder au dossier de son enquête !

Rendez-vous mardi 22 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

