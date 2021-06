« Zone Interdite » du 6 juin 2021 : au sommaire ce soir « Pères, maris, et icônes du foot : les « Bleus » à cœur ouvert »

4.6 ( 18 )



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 6 juin 2021. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 6 juin 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Pères, maris, et icônes du foot : les « Bleus » à cœur ouvert

Pour la première fois et en exclusivité pour Zone Interdite, plusieurs joueurs de l’Équipe de France ont ouvert les portes de leur intimité : Hugo Lloris, le capitaine, Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, ainsi que le défenseur Lucas Hernandez. Aux côtés des stars Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Paul Pogba, ils ont été des piliers de l’équipe championne du monde 2018 et ils s’apprêtent à disputer l’Euro le mois prochain, sous la direction de Didier Deschamps, également grand témoin du documentaire.

Cette intimité, à laquelle Ophélie Meunier et le réalisateur Benoît Pensivy ont eu accès pendant plusieurs mois, est celle qui relie ces hommes à leur essentiel, à ce qui les a construits et qui constitue leur socle encore aujourd’hui : leurs familles et leurs racines. Celle qui les relie aussi à chacun des Français. Avant d’être des athlètes hors-normes immergés dans une vie tout aussi exceptionnelle, ce documentaire révèle à quel point ils sont d’abord des petits-fils, des fils et des pères comme les autres, ou presque.

Avec, pour chacun, des histoires familiales plus ou moins douloureuses, des fêlures et des obstacles qu’il a fallu surmonter pour aller au bout de leur passion. Un père ou une mère disparus trop tôt pour Lucas Hernandez et Hugo Lloris, une légitimité souvent remise en cause pour Olivier Giroud.

Autant de difficultés de la vie dont ces hommes, portés par leur entourage, ont fait des moteurs pour devenir des champions.



Annonces





Avant d’être des athlètes, #HugoLloris, @_OlivierGiroud_, @kimpembe_3 et @LucasHernandez sont d’abord des petits-fils, des fils et des pères comme les autres, ou presque. "Pères, maris, et icônes du foot : les « Bleus » à cœur ouvert"

C'est dimanche à 21h05 sur @M6 pic.twitter.com/aEq0MbaJgX — Zone Interdite (@ZoneInterdite) June 3, 2021

Avant d’être des athlètes, ils sont d’abord des petits-fils, des fils et des pères comme les autres, ou presque. « Pères, maris, et icônes du foot : les « Bleus » à cœur ouvert », c’est ce soir dans « Zone Interdite »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 18 Aucune note

Liens sponsorisés