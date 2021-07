Audiences TV prime 22 juillet 2021 : « Cassandre » leader devant « Harry Potter », carton pour « Des trains pas comme les autres »

5 ( 9 )



Audiences TV prime 22 juillet 2021. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir, et comme les jeudis précédents, victoire de la série de France 3 « Cassandre ». Malgré son statut rediffusion, notez une assez nette domination avec 3.79 millions de téléspectateurs et 20.9% de part d’audience moyenne.



Audiences TV prime 22 juillet 2021 : les autres chaînes

Les fans ou plutôt les inconditionnels de notre jeune sorcier sont toujours au rendez-vous. Hier soir « Harry Potter et la coupe de feu », 4ème film de la saga, a pu compter sur 3.70 millions de « mordus » soit 22.9% du public présent devant son poste de télévision.



Sans surprise, et comme à chaque diffusion, carton plein sur toutes les cibles commerciales, à savoir le public jeune et féminin. Notez par exemple 70% de pda sur les 11-14 ans, 62% sur les 15-24 ans ou bien encore 53% sur les 15-34 ans.

#Audiences @TF1

🔥HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU 🔥 📌Largement Leader avec 3.7 M. de Tvsp. Et des scores incroyables sur toutes les cibles : 🔴 43 % de pda Frda-50

🔴 62 % de pda sur les 15-24 ans

🔴 53 % de pda sur les 15-34 ans

🔴 70 % de pda sur les 11-14 ans pic.twitter.com/Njip1FwVLx — TF1 Pro (@TF1Pro) July 23, 2021

Très belle performance de France 5 qui prend la 3ème place avec sa série documentaire « Des trains pas comme les autres ». 1.54 million de téléspectateurs pour 8.4% de part de marché pour les deux numéros du jour dont un seul était inédit.

Soirée très difficile pour France 2 et M6. À commencer par France 2 et son documentaire « Teddy Riner, la quête » suivi par seulement 1.26 million de personnes (7.1% de pda).

Soirée flop aussi pour M6 et sa mini-série en 4 épisodes « Et si c’était mon fils ». Seulement 1.14 million de curieux pour les deux premiers épisodes et 6.4% de part de marché.

