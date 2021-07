Plus belle la vie : ce soir, le retour de Baptiste (résumé + vidéo épisode 4330 PBLV du 23 juillet 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4330 du vendredi 23 juillet 2021 – Baptiste fait son grand retour au Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, après une longue absence, il fait une très jolie surprise à Emma avec champagne et fleurs alors qu’elle ne s’attendait pas à son retour…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Fanny et Vidal se rapprochent, Franck se démène (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4330

Dans le chao, Bilal pense que Ambre va le tuer mais la jeune amazone lui laisse la vie sauve et s’enfuit. Vidal revient de sa falaise et arrive en pleine guerre. Il affronte la bête qui se dirige vers Fanny et la blesse au couteau. Jérémie, sans qu’il ne soit reconnu, évacue son père en continuant à tirer. Le groupe est sous le choc de l’attaque et Céline se demande ce qu’est cette chose à cornes. Ils ont rendez-vous au bateau avec Alexandre mais Valentin pense qu’il s’agit d’un piège…



Léa est horrifiée de voir que sa mère prend les mesures dans sa chambre dans l’optique d’y installer son bébé. C’en est trop pour Léa, elle quitte l’appartement des Nebout pour s’installer chez Boher avec l’accord de Lucie. Babeth s’excuse auprès de Patrick pour ses pétages de plombs, elle ne se contrôle plus depuis qu’elle est enceinte…

César n’a plus d’activité professionnelle et se laisse aller. Les colocs n’en peuvent plus et Barbara remonte les bretelles de son amoureux…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4330 du 23 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

