« Et si c’était mon fils » : découvrez la série de M6 ce soir, jeudi 22 juillet 2021

« Et si c’était mon fils » : découvrez la nouvelle mini-série de M6 ce soir, jeudi 22 juillet 2021. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY pour les 4 épisodes de la saison 1.



« Et si c’était mon fils » en quelques lignes

Lorsque le fils de Jodie Walsh, âgé de 4 ans, disparait lors d´un pique-nique au bord du lac, il est présumé noyé. Son corps n´a jamais été retrouvé. Pourtant 9 ans plus tard, Jodie voit un adolescent sur le chemin de l´école, elle en est convaincue, c´est lui ! La vie qu´elle a minutieusement reconstruite pendant tant d´années est ébranlée mais elle est prête à tout pour prouver qu´elle a raison. Va-t-elle convaincre la police et sa propre famille que l´homme qui s´occupe actuellement du garçon n´est pas son père mais son ravisseur ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

– Le titre original de la série est “The Drowning”, qui signifie la noyade. Elle a été tournée à Dublin, dans ses environs et en Irlande.

– La série a été créée par Francesca Brill, Luke Watson et Tim Dynevor. Ce dernier n’est autre que le père de Phoebe Dynevor, actrice à succès dans la série “La Chronique des Bridgerton”.



– Jill Halfpenny et Jonas Armstrong ont tous les deux incarné des rôles dans la série “Meurtres au Paradis”, Jill dans la saison 5 et Jonas dans la saison 8.

– En audience veille, “The Drowning” a dépassé “All Creatures Great and Small” pour devenir la série TV la plus regardée de Channel 5, avec 2,65 millions de téléspectateurs et 14.3% de pda 4+ en moyenne par épisode. En audiences consolidées (J+28), “The Drowning” enregistre la meilleure audience historique d’un Drama diffusé dur Channel 5 avec l’épisode du 1er février 2021 réunissant 6,1 millions de téléspectateurs et les 3 autres épisodes plus de 5 millions de téléspectateurs

« Et si c’était mon fils » : ce soir les 4 épisodes de la saison 1

Saison 1 – épisode 1

Lorsque le fils de Jodie, âgé de 4 ans, disparait au bord du lac, il est présumé noyé. Son corps n’a jamais été retrouvé. Pourtant, 9 ans plus tard, Jodie voit un adolescent sur le chemin de l’école et est convaincue d’avoir retrouvé son fils disparu…

Saison 1 – épisode 2

Jodie s’est fait embaucher comme professeure de musique au collège de Daniel et propose à son père, Mark Tanner, de lui donner des cours particuliers à domicile pour passer du temps avec lui et l’interroger sur son passé…

Saison 1 – épisode 3

En attendant les résultats des tests ADN effectués par la police, Jodie obtient un faux passeport à Daniel pour fuir le pays et recommencer une nouvelle vie avec lui. Mais le faux document est détecté par la douane et ils sont arrêtés à la frontière…

Saison 1 – épisode 4

La confusion autour de l’identité de Daniel s’instaure alors que des secrets de famille commencent à être dévoilés. Jodie n’a pas d’autre choix que d’affronter la vérité sur ce qui est arrivé 9 ans plus tôt…

