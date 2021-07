4.9 ( 9 )



« Danse avec les Stars » : le casting de la nouvelle saison au complet ? Alors qu’il y a quelques jours, TF1 a publié un premier teaser de la nouvelle saison de DALS, voilà que le site Pure Médias publie ce qui semble être le casting définitif de cette nouvelle saison



Notez que plusieurs des noms annoncés en exclusivité par Clément Garin sur les réseaux sociaux sont confirmés par le célèbre site spécialisé dans les médias.

« Danse avec les Stars » : le casting de la nouvelle saison

Au cours de cette nouvelle saison de DALS, nous devrions retrouver les artistes et/ou influenceurs suivants :

– la chanteuse Lââm

– l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier

– l’humoriste Gérémy Crédeville

– Moussa, candidat emblématique de Koh-lanta

– l’actrice Aurélie Pons (Ici Tout Commence, ndrl)

– l’actrice Lucie Lucas (Clem, ndrl)

– l’influenceuse et chanteuse Lola Dubini

– l’influenceur et youtubeur Michou

– le chanteur Bilal Hassani qui devrait danser avec un homme

– la chanteuse Wejdene

– la danseuse et mannequin américaine Dita von Teese

– le chanteur Tayc



Du côté des jurés

Après le décès de Patrick Dupont, et le départ de Jean-Marc Généreux sur France Télévisions, il semble que les infos de Clément Garin se vérifient : Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova feront bien leur entrée au sein du jury alors que Chris Marques devrait rempiler. Un ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris devrait se joindre à eux mais son nom n’a pas encore fuité.

De nouvelles infos ? De nouvelles rumeurs ? On vous tiendra bien sûr informés durant les prochains jours et/ou les prochains semaines.

