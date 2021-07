Plus belle la vie : ce soir, Vidal désespéré (résumé + vidéo épisode 4318 PBLV du 7 juillet 2021)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4318 du mercredi 7 juillet 2021 – Le beau Dr Vidal est au plus mal ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il est désespéré et regarde le vide du haut d’une falaise, apparemment prêt à se suicider…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Roland quitte le Mistral, Camille reste chez Emma, Léa s’installe chez Jean-Paul (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4318

Pendant que Valentin et Laetitia se laissent aller au bonheur, Fanny se réveille d’une nuit d’amour avec l’homme sauvage. Ce dernier doit partir et demande à Fanny pour sa sécurité de ne pas quitter la cabane. Elle n’obéit pas et marche dans la forêt quand elle tombe sur Vidal, inconscient. Une fois qu’il a repris ses esprits elle lui affirme qu’elle n’hallucine pas et que l’homme sauvage est bien réel, ensemble ils vont le chercher….



Annonces





Ariane, qui surveille toujours Camille ne se doute pas qu’elle est devenue une proie à son tour. Camille ne supporte pas d’être sous-estimée par Emma, elle peut gérer et se défendre seule face à sa mère. Elle se rend au Céleste pour lui parler et en passant par le desk donne un papier à Jacob…

Babeth est sans pitié avec Léa et s’accorde la priorité sur tout. Babeth veut vivre à fond avant l’arrivée du bébé et assume…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4318 du 7 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés