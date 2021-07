Demain nous appartient du 23 juillet : William découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 976 en avance)

5 ( 4 )



Demain nous appartient du 23 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 976 de DNA – William apprend la vérité à propos de l’accident de voiture de ses parents ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire qu’il est étonné car il n’en a jamais entendu parler…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 976

William n’a jamais entendu parler de l’accident de voiture de 1983 impliquant ses parents. Avec Aurore, ils comptent bien obtenir des réponses. De son côté, Bénédicte s’inquiète sur l’état de santé de Brigitte.



William se rapproche de sa sœur pour qu’à deux, ils obtiennent des réponses. Aurore poursuit son enquête à l’aide de son nouveau binôme, déterminé. Gaspard tente de convaincre Juliette de rester à Sète. Xavier organise une perquisition dans la maison inhabitée.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 976 du 23 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

