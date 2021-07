« Marie-Francine » de Valérie Lemercier : l’histoire du film de TF1 ce soir (inédit)

5 ( 4 )

« Marie-Francine » de et avec Valérie Lemercier, c’est pour la première fois en clair ce soir, dimanche 25 juillet 2021. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.



« Marie-Francine » de Valérie Lemercier : l’histoire de votre film

A 50 ans, Marie-Francine est condamnée à la triple peine : abandonnée par son mari qui l’a quittée pour une femme plus jeune et renvoyée de son travail, elle doit retourner vivre chez ses parents ! Ceux-ci l’encouragent à se lancer dans la vente de cigarettes électroniques. Marie-Francine crée donc une petite boutique et rencontre à cette occasion Miguel, un cuisinier qui est exactement dans la même situation qu’elle…

Casting : interprètes, personnages…

Au casting de cette comédie qui a rassemblé 883 778 spectateurs dans les salles françaises :

Valérie Lemercier (Marie-Francine Doublet / Marie-Noëlle), Patrick Timsit (Miguel Maraõ), Denis Podalydès (Emmanuel Doublet), Hélène Vincent (Annick Legay, dite Dadick), Philippe Laudenbach (Pierric Legay, dit Papick)



Le saviez-vous ?

– Le film a bien failli avoir un autre titre : « Marie-Francine, c’est à cet âge-là qu’tu rentres ? » et/ou « Le Bol de Marie-Francine »

La bande-annonce

On finit comme toujours par la bande-annonce de votre film…

Attention « Marie-Francine » rentre à la maison ce soir, dimanche 25 juillet 2021, dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

