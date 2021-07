5 ( 6 )



Annonces





« Surprise sur prise » du 15 juillet 2021 : invités, piégés et piégeurs de ce soir. Laury Thilleman, Donel Jack’sman et Tom Villa vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV pour un nouveau numéro de l’émission culte de caméras cachées « Surprise sur prise ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans ce nouveau numéro, Tom Villa est toujours dans le rôle historique de Marcel Beliveau. Avec son équipe et la complicité de célébrités, il a élaboré des scénarii « sur-mesure » toujours plus créatifs et ambitieux. Nous verrons comment ces surprises ont été imaginées et orchestrées.

« Surprise sur prise » du 15 juillet 2021 : invités, piégés et piégeurs de ce soir

De nouveaux piégeurs et piégés rejoignent la famille de Surprise Sur Prise pour une émission de pièges inédits. Vous découvrirez notamment :



Annonces





– Cyril Féraud qui pense être en direct à la télévision, piégé par Faustine Bollaert avec la complicité d’Iris Mittenaere;

– Vianney piègé par Kendji Girac;

– Michel Cymes, l’arroseur arrosé, piégé par Bruno Solo et Stéphane Freiss

– Jeff Panacloc et Gus qui ont réussi à refermer le piège sur Tom Villa lui-même.

Pour recueillir les impressions et nous faire partager les émotions des piégés en compagnie de leur piégeurs, Laury Thilleman et Donel Jack’sman seront aux commandes de ce nouveau numéro.

Alors prêts pour une soirée pleine de surprise ? Si oui rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés