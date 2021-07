4.9 ( 9 )



Euro 2020 : « Belgique / Italie », en direct, live et streaming sur M6 et 6play (live, score en temps réel). Suite de cet EURO 2020 de football ce soir sur M6. Une affiche très attendue et pour cause puisque ce sont deux favoris de la compétition qui vont s’affronter : la Belgique et l’Italie.



Un quart de finale de rêve aux allures de finale entre :

– les diables rouges qui rêvent d’un premier grand titre;

– la squaddra Azzurra qui court après un deuxième sacre dans cette compétition.

Mais pour les deux équipes, l’objectif est même : décrocher sa place pour les demi-finales de l’Euro 2020 !



Euro 2020 : « Belgique / Italie » en direct, live et streaming sur M6 et 6play

Suivez le match en direct dès 20h45 sur M6 ou en live et streaming via la fonction direct de 6PLAY. Coup d’envoi à 21:00, en direct du Football Arena à Munich.

Le match sera commenté par Xavier Domergue et Robert Pirès et accompagné de Carine Galli en bord terrain.

Coup d’envoi à 21:00, en direct du La Cartuja Stadium à Séville. Prolongations et tirs au but possibles.

Juste après le match retrouvez « 100% Euro : le mag ». En direct des stades, Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli proposeront un résumé de tous les matchs de la journée mais aussi les news de la compétition.

Live score, score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> Belgique

>>> Italie

Le live score (score en temps réel) sera disponible comme toujours sur Match en direct en cliquant ICI.

