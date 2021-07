Audiences TV prime 1er juillet 2021 : « OPJ » leader (France 3) devant « Harry Potter » (TF1), flop confirmé pour « Domino Challenge » (M6)

5 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime 1er juillet 2021. Hier soir c’est France 3 qui s’est adjugée la première place des audiences avec deux épisodes inédits de la série « O.P.J ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Verdict : 4.17 millions de téléspectateurs pour 20.7% de part d’audience globale sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 1er juillet 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et l’énième rediffusion du film « Harry Potter à l’école des sorciers ». 3.04 millions d’inconditionnels et 17% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.



Annonces





Notez d’énormes scores sur cibles avec 32% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 39% auprès des 15-24 ans.

#Audiences @TF1 📌 #HarryPotter à l'école des sorciers, leader hier soir sur cibles avec :

✅ 32% de pda FRDA-50a

✅ 31% de pda 25-49a

✅ 39% de pda 15-24a

✅ 3M de tvsp jeudi prochain @TF1 : Harry Potter et la Chambre des Secrets pic.twitter.com/zI6MFmxxVB — TF1 Pro (@TF1Pro) July 2, 2021

Assez belle performance pour le divertissement de Laurence Boccolini « Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour » Il a amusé hier soir 2.92 millions de Français soit 15% des téléspectateurs.

La sauce ne prend pas pour « Domino Challenge » sur M6. A peine 1.36 million de téléspectateurs et 6.9% de part de marché pour ce deuxième numéro. C’est pas lourd et c’est en baisse sur une semaine.

NRJ 12 complète le top 5 avec le film « The November Man » vu ou revu par 915.000 personnes (4.5% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés