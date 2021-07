4.9 ( 10 )



Euro 2020 : « Suisse / Espagne » : suivez le match en direct, live et streaming (score en temps réel). C’est parti pour les 1/4 de cet EURO 2020 de football. Et quelque chose nous dit que les téléspectateurs auront soif de revanche ce soir et seront nombreux à suivre le match Suisse / Espagne.



D’un côté la Suisse vainqueur surprise de la France, de l’autre l’Espagne qui a décroché le titre de Champion d’Europe à 4 reprises. Et si sur le papier, l’Espagne fait figure de favori, on n’est pas à l’abri d’une surprise…

Pour info ce match se jouera depuis le Stade de Saint-Petersbourg.

Euro 2020 : « Suisse / Espagne »: suivez le match en direct, live et streaming

Pour suivre le match en direct, live et streaming, une seule chose à faire : se brancher sur TF1 dès 17h45 ou sur Bein1 pour les abonnés. Coup d’envoi à18 heures !



Il nous sera commenté pour TF1 par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

« Suisse / Espagne » : live score, score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> Suisse

>>> Espagne

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

