« Good Singers » du 16 juillet 2021 : les invités de ce soir

4.2 ( 5 )

« Good Singers » du 16 juillet 2021. Ce soir sur TF1 c’est le grand retour de « Good Singers » présenté par Jarry. Attitude, look, présence scénique… 6 personnalités vont avoir pour mission de découvrir qui est le bon chanteur et qui ne l’est pas… Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour les vidéos et le replay.



Annonces



Annonces



Annonces





« Good Singers » du 16 juillet 2021: invités et personnalités de ce soir

Pour cette nouvelle soirée, Jarry, le célèbre et perspicace enquêteur de « Mask Singer », endosse de nouveau avec humour et malice, le rôle d’animateur en prime time sur TF1.

Au fil de la soirée, 2 équipes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : QUI SONT LES BONS CHANTEURS ?



Annonces





Les deux équipes

– Louane fera équipe avec Keen’V et Titoff

– Jérémy Frerot sera avec Laëtitia Milot et Cartman.

Sur scène, et face à eux, 12 individus aux styles et profils bien différents ! Parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement… Mais aussi des voix très approximatives… !

✋ Attention, de faux chanteurs se sont glissés parmi les bons et ils vont tout faire pour vous piéger ! Pensez-vous que Neima est un bonne chanteuse ? 🤔#GoodSingers, vendredi à 21h05 ! pic.twitter.com/597q4UzAUv — TF1 (@TF1) July 15, 2021

Quelle équipe parviendra à identifier le plus de « bons » chanteurs et à accumuler le plus de gain pour son association ?

« Good Singers » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés