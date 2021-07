Ici tout commence du 8 juillet : le duel se prépare (résumé + vidéo épisode 179)

4.4 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence du 8 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 179 – Le duel culinaire entre Teyssier et Maxime se prépare ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, contre l’avis d’Antoine et Clotilde, Teyssier compte bien affronter Maxime et remettre les élèves à leur place…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Jérémy sur le départ, Maxime ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 juillet)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 179

Louis n’a pas envie de devoir rendre des comptes à sa mère. Pourtant, c’est ce qu’elle lui demande. Elodie est excédée par le comportement de Louis.



Annonces





Quant à Teyssier, il est persuadé que Maxime lui ment et espère bien le virer en le provoquant en duel. Grâce à des soutiens de poids, Maxime se sent prêt pour la compétition. Clotilde et Antoine sont en désaccord avec Teyssier. Alice et Vincent préparent une surprise pour Célia.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 179 du 8 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés