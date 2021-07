Ici tout commence spoilers : ça se complique pour Salomé et Maxime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 juillet)

3.7 ( 9 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 19 au 23 juillet 2021 – Comme tous les week-ends, si vous êtes accro à la série quotidienne « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être mouvementée pour Salomé et Maxime !



En effet, ils vont aller travailler au restaurant de la mère de Salomé. Mais la situation est compliquée et rien ne va se passer comme prévu !

De son côté, Théo monte un restaurant éphémère à l’institut avec l’aide de Rose et Marta. Il en est le chef mais Teyssier leur lance un ultimatum…



Et au double A, avec Louis en tant que chef, l’ambiance est plus tendue que jamais…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 19 au 23 juillet 2021

Lundi 19 juillet (épisode 186) : Salomé et Maxime essaient de remettre à flot La gardiane, mais Sylvie leur met des bâtons dans les roues. Contre toute attente, Teyssier valide une proposition de Théo et le met au défi. Aux marais salants, Louane, Ludivine, Elodie et Noémie montent un nouveau concept.

Mardi 20 juillet (épisode 187) : Salomé et Maxime refusent de quitter les lieux, mais Sylvie échafaude un plan machiavélique pour les faire partir. A l’institut, la guerre des restaurants est déclarée. Louane, Ludivine et Elodie reçoivent la visite d’un célèbre chef.

Mercredi 21 juillet (épisode 188) : Suspicieux, François confronte violemment Salomé et Maxime. Enzo provoque une dispute entre Anaïs et Lisandro. Au double A, les esprits s’échauffent.

Jeudi 22 juillet (épisode 189) : Sylvie est épuisée par les questions incessantes de son mari alors que Laetitia propose un deal à François. Teyssier pose un ultimatum à Théo. Par amour, Vincent prend une décision radicale.

Vendredi 23 juillet (épisode 190) : Tous s’inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de Kelly et de Maxime. Constance encourage Théo, qui souhaite faire ses preuves. Aux marais salants, c’est l’hécatombe.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 12 au 16 juillet 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

