Un si grand soleil : Elisabeth reprend L Cosmétiques, Ludo enquête, ce qui vous attend lundi 19 juillet (épisode n°691 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°691 qui sera diffusé le lundi 19 juillet, Elisabeth va reprendre les rennes de L Cosmétiques.



En effet, Julien n’est plus en mesure d’assumer son poste de directeur et demande à sa mère si elle peut le faire. Elisabeth accepte et Julien la remercie pour tout ce qu’elle fait pour lui.

Au commissariat, le commissaire Becker évoque la possibilité qu’une autre personne ait pu porter le coup fatal à Elsa. Manu s’énerve, il est convaincu que c’est Julien qui a tué Elsa ! Quant à Johanna, elle continue de se rapprocher de Gaëtan et ils prennent un verre ensemble…



Ludo ne peut s’empêcher d’enquêter sur Valentine après le bleu qu’il a vu sur son corps. Il essaie de la faire parler et propose même de lui donner son numéro en cas de souci, mais Valentine n’est pas réceptive et décline… Il profite qu’elle soit sous sa douche pour prendre en photo sa carte d’identité ! Ludo la retrouve sur Facebook et va même jusqu’à épier devant chez elle. Il surprend une dispute avec son mari et appelle la police. Sur place, Valentine explique au brigadier Valois que son mari s’est simplement énervé car il n’arrivait pas à monter une table de ping-pong…

Rendez-vous lundi 19 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

