« L’amie prodigieuse » saison 2 : ce mercredi 21 juillet sur France 2

4.4 ( 8 )



Annonces





« L’amie prodigieuse » saison 2, c’est parti ! Lancement ce soir, mercredi 21 juillet 2021, dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Après le succès de la saison 1, cette seconde saison traite de l’émancipation, de la sexualité et des violences domestiques, toujours sur fond de rapports de classes et de climat social tendu…

« L’amie prodigieuse » la saison 2 en résumé

L’enfance, faite d’amitiés et de petites querelles, est bel et bien terminée pour Lila et Lenù. A 16 ans, les deux jeunes femmes sont à l’aube d’une nouvelle vie, où les envies, les problèmes, les passions et les rancœurs prennent une autre dimension. L’Italie des années soixante sert de toile de fond à ce passage à l’âge adulte. Mais comment rester amies quand la vie les emmène sur des chemins très différents et que la jalousie prend parfois le pas sur l’admiration ?

« L’amie prodigieuse » du 21 juillet 2021

Episode 1 : Le Nouveau Nom (Il nuovo cognome)



Annonces





A 16 ans, les deux amies d’enfance voient leur vie prendre des chemins toujours plus différents. Lila devient madame Carracci, mais la vie de femme mariée est une contrainte de plus pour son esprit libre et curieux. Le bonheur est de courte durée quand elle découvre le vrai tempérament de son mari, Stefano. De son côté, Lenù est en proie au doute quant à son avenir et à ses études…

Episode 2 : Le Corps (Il Corpo)

Enzo et Antonio sont convoqués au service militaire. Lenù et Lila demandent de l’aide aux Solara pour éviter à Antonio de partir, mais il rompt avec Elena, se sentant humilié par cette démarche. Par ailleurs, les rapports orageux entre Lila et Stefano s’aggravent encore plus lorsqu’elle apprend son projet d’ouvrir une boutique de chaussures dans le centre de Naples avec l’argent des Solara. Quant à Lenù, elle parvient à passer au niveau supérieur au lycée, mais sans grand éclat…

« L'Amie Prodigieuse », saison 2 : la série phénomène adaptée du roman d'Elena Ferrante revient mercredi 21 juillet sur notre antenne ! La saison 1 est à revoir sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf ▶️ https://t.co/xSLFBIejox pic.twitter.com/u2sEpKzF2V — France 2 (@France2tv) July 19, 2021

« L’amie prodigieuse » fait son grand retour ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés