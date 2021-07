Un si grand soleil : Virgile mis en examen, Valentine rembarre Ludo, ce qui vous attend mercredi 21 juillet (épisode n°693 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hât d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°693 qui sera diffusé le mercredi 21 juillet, Virgile prend tout sur lui et est mis en examen !



En effet, Virgile décide de protéger Manu. Alors que celui-ci avoue à Becker qu’il savait que Virgile avait revu Elsa, il nie l’avoir revue et aidée. Virgile le couvre en prenant tout sur lui. Il est convoquée dans le bureau de la juge Alphand et affirme avoir aidé Elsa à plusieurs reprises. Il est mis en examen !

Elisabeth veut aider Julien et demande à Guilhem de l’aider à sortir une grosse somme d’argent… Elle croise Johanna, qui lui demande des nouvelles de Julien. Elisabeth l’envoie balader sans ménagement.



Quant à Ludo, il continue de s’accrocher à Valentine et va jusqu’à la retrouver sur son lieu de travail. Il lui fait part de ses soupçons et veut l’accompagner au commissariat. Valentine hallucine et explique être tombée à vélo. Ludo lui avoue être tombé amoureux d’elle mais Valentine lui rit au nez et lui demande de l’oublier !…

Rendez-vous mercredi 21 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

