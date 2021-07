« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 9 juillet 2021 : ce soir l’épisode « Cartes sur table »

5 ( 4 )

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 9 juillet 2021. Ce soir à la télé, les fans de la série « Petits meurtres d’Agatha Christie » ont rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming et replay sur France.TV pour l’épisode en rediffusion « Cartes sur table ».



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 9 juillet 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Cartes sur table » 21h05

Le Commissaire Laurence et Alice Avril sont invités à dîner par un étrange collectionneur, Shaïtana. Celui-ci est fasciné par les assassins et veut leur présenter quatre meurtriers qui ont réussi le crime parfait, crime qui est resté impuni. Mais au cours de cette étrange soirée, Shaïtana s’écroule, assassiné. Lequel des quatre est le coupable ? Un jeu de piste commence, si embrouillé que le commissaire Laurence lui-même va se retrouver accusé de meurtre.

Épisode « La maison du péril » 0h20

Juillet 1936. Une magnifique maison de famille située au bord d’une immense plage. Jo, une jeune styliste au charme ravageur, qui fait tourner la tête de tous les hommes a réuni amis et famille pour l’été. Jo est la cible d’un mystérieux tueur. Après avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre, elle supplie le commissaire Larosière de la protéger. Larosière tombe fou amoureux de la troublante jeune femme et pour une fois, perd tous ses moyens. Lampion, quant à lui, se fait engager comme domestique chez Jo pour pouvoir jouer les anges gardiens incognito…. Mais le tueur redouble d’audace et, pendant le feu d’artifice du 14 Juillet, la cousine de Jo reçoit une balle en plein cœur, par erreur…

