« Maison à vendre » du 29 juillet 2021 : au sommaire ce soir de votre numéro inédit sur M6

« Maison à vendre » du jeudi 29 juillet 2021. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



« Maison à vendre » du 29 juillet 2021 : demandez le programme

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Dorothé, Doreen, Dehlia et Dinalhy d’une part; à Barbara et Laurent d’autre part.

🏠 Dorothé, 60 ans, fraîchement retraité, est un vrai papa poule. Il vit à Lieusaint en Seine-et-Marne, avec ses 3 filles de 28, 25 et 21 ans, dans une maison que sa femme Roselyne et lui ont achetée il y a plus de 20 ans. Mais Roselyne a été mutée dans le sud, près de Fréjus, avant même que la maison ait été vendue. Dorothé est donc resté en région parisienne pour suivre la vente de cette maison, une vente nécessaire pour pouvoir acheter dans le sud et commencer une nouvelle vie. Le couple vit très mal cette séparation… La maison a du mal à se vendre, seulement 3 visites en 1 an, et aucune offre. La décoration très personnalisée et la somme de travaux importante pour une si grande maison a certainement effrayé les acheteurs potentiels.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour aider cette famille unie ! Il sera aidé par Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, qui va mettre en avant tout le charme de cette maison avec une décoration bien plus actuelle.



🏠 Barbara, 47 ans, est coiffeuse à domicile, et Laurent, 48 ans, est menuisier. Ensemble, ils ont eu 2 enfants de 21 et 17 ans. Toute la famille vit à Saint-Germain-lès-Arpajon dans l’Essonne. Ils sont attachés à leur appartement qu’ils ont acheté il y a 16 ans, mais aujourd’hui, ils manquent cruellement d’extérieur, et rêvent d’une maison avec un jardin. Le problème : ils n’ont eu aucune visite… Or impossible pour eux de déménager sans la vente de leur appartement. Barbara est fière de sa décoration, mais celle-ci ne semble pas plaire au plus grand nombre…

Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier local et va tout faire pour accélérer cette vente. Quant à Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, elle va donner un vrai coup de frais à cet appartement pour enfin provoquer un coup de cœur !

