« Maléfique » : ce que vous ne saviez peut-être pas sur le film de M6 ce soir (rediffusion)

« Maléfique » est au programme télé de ce mardi 27 juillet 2021. Une énième rediffusion que vous pourrez voir ou revoir dès 21H05 sur M6 ou en streaming gratuit via la fonction direct de 6PLAY.



Si Angelina Jolie campe à la perfection ce rôle, vous vous posez peut-être des questions sur les origines de la célèbre méchante de l’univers Disney. Voici quelques explications…

Maléfique est une belle jeune femme au cœur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son cœur pur en un cœur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption…

« Maléfique » : l’histoire

Le saviez-vous ?

Angelina Jolie a demandé à Lana Del Rey de chanter une version de La belle au bois dormant (1959), « Once Upon a Dream », comme thème principal du film.

Le film « Maléfique » a été nommé aux Oscars en 2015 dans la catégorie « meilleurs costumes ».

Trois des enfants d’Angélina Jolie ont joué dans le film. Vivienne Jolie Pitt, 5 ans, interprète la petite Aurore. Pax, 8 ans et Zahara, 7 ans, font quant à eux des apparitions

Diffusé pour la première fois à la télé en octobre 2016, le long-métrage avait été un beau succès d’audience pour M6 puisqu’il avait été suivi par 3.9 millions de français soit 16.6% des téléspectateurs. Sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, il s’était adjugé la première place avec 28% de pda, soit la meilleure performance depuis 2011.

Maléfique, un film salué par la critique…

Malgré quelques voix discordantes ici ou là, le film a été plutôt bien accueilli par la critique en France.

Pour RTL, Disney a réussi à « dépoussiérer » le conte offrant aux spectateurs une aventure « plus caustique, plus imprévisible et plus captivante ».

Pour Télé-Loisirs, le film est une « réussite éclatante ». Quant à Angelina Jolie, elle hisse son personnage de Maléfique « au panthéon des grandes anti-héroïnes du 7ème Art. »

Le site A voir à lire est un moins emballé déplorant que Disney n’ait rien apporté de bien nouveau. Le film n’a toutefois pas été jugé déplaisant et la prestation d’Angelina Jolie qualifiée de convaincante.

Pour Première, « Maléfique » est une bonne surprise

