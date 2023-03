« Maléfique » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur W9 (14 mars)

5 ( 10 )

« Maléfique » est en mode rediffusion ce mardi 14 mars 2023 sur W9. Un film des studios Disney avec Angelina Jolie et Elle Fanning dans les rôles principaux.







Publicité





A voir ou revoir 21h05 sur W9 ou en streaming gratuit via la fonction direct de 6PLAY.







Publicité





« Maléfique » : l’histoire, les interprètes

Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur, qui menait une existence idyllique dans le paisible royaume de la forêt, jusqu’à ce qu’un jour, une armée d’humains menace l’harmonie de son univers. Maléfique devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays, mais une terrible trahison fait d’elle une femme au cœur de pierre. Jurant de se venger, elle affronte au cours d’une grande bataille le roi des hommes, et lance sa malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui vient de naître. Mais tandis qu’Aurore grandit, Maléfique prend conscience que la jeune fille est la clé de la paix dans le royaume, et celle de son propre bonheur…

Avec : Angelina JOLIE (Maléfique), Elle FANNING (Princesse Aurore), Sharlto COPLEY (Roi Stéphane), Sam RILEY (Diaval), Juno TEMPLE (Thistletwit), Imelda STAUNTON (Knotgrass)



Publicité





Le saviez-vous ?

– Angelina Jolie a demandé à Lana Del Rey de chanter une version de La belle au bois dormant (1959), « Once Upon a Dream », comme thème principal du film.

– Le film « Maléfique » a été nommé aux Oscars en 2015 dans la catégorie « meilleurs costumes ».

– Trois des enfants d’Angelina Jolie ont joué dans le film. Vivienne Jolie Pitt, 5 ans, interprète la petite Aurore. Pax, 8 ans et Zahara, 7 ans, font quant à eux des apparitions.

VIDÉO « Maléfique », la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note