« Magnum » du 27 juillet 2021 : 4 épisodes à la suite ce soir sur TF1 (saison 3)

5 ( 4 )



Annonces





« Magnum » du 27 juillet 2021. C’est parti pour la saison 3 inédite de la série « Magnum » ce soir sur TF1 dès 21h05 sur la chaîne. Rendez-vous également en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Magnum » du 27 juillet 2021 : vos 4 épisodes de ce soir

Les clés du paradis

Magnum doit quitter la maison d’amis de Juliet. En parallèle, tous les deux sont sollicités par un couple qui cherche des réponses après que le frère de la femme, disparu depuis 18 ans, ait été aperçu sur l’île récemment. Les deux enquêteurs plongent alors dans une affaire mêlant vengeance et fausses identités, au cours de laquelle TC est enlevé tandis que Higgins est touchée au ventre par une balle…

Décollage immédiat

Higgins dîne pour la première fois au restaurant avec le Dr Ethan Shah, mais demeure néanmoins sur ses gardes et demande à Kumu de mener une enquête discrète sur son prétendant. D’autre part, afin de gérer au mieux l’équilibre budgétaire de la propriété, elle accepte une mission à contrecœur : elle doit localiser et récupérer un appareil pour une entreprise de location d’avions. Toutefois, elle et Magnum découvrent que l’avion en question est l’outil d’un trafic organisé par un cartel de la drogue. Ce même cartel surprend le binôme en ouvrant le feu, provoquant un atterrissage en catastrophe dans la jungle et la découverte d’un passager clandestin…



Annonces





Au cœur de l’action

Magnum, Juliet et TC se rendent au bureau de l’immigration pour répondre aux questions d’un agent qui suspecte une fraude. A la sortie du rendez-vous, tous trois se retrouvent coincés dans l’ascenseur de l’immeuble. Ils parviennent à s’en échapper, mais se rendent rapidement compte que des terroristes ont infiltré le bâtiment et pris tout le personnel en otage. Désormais seuls contacts de la police au sein de l’immeuble, ils se voient contraints d’agir…

Corps à corps

Tandis que Kumu est confrontée à la police pour avoir volé un crâne humain à un collectionneur, Juliet et Magnum reçoivent un homme qui vient signaler la disparition de sa fille, une sportive partie participer à des combats de MMA au Japon. L’enquête se densifie quand le binôme découvre que le chef du clan Yoshida, Iroki Matsui, est impliqué dans cette disparition…

« Magnum » revient ce soir sur TF1 dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés