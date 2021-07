« Seal Team » saison 2 : dès le 31 juillet 2021 sur M6

4 ( 4 )



Annonces





« Seal Team » avec David Boreanaz fait son grand retour sur M6 à compter du samedi 31 juillet 2021. À voir aussi en streaming et replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





La saison 1 de « Seal Team » avait été diffusée à l’automne 2018 sur la chaîne avant d’être brusquement déprogrammée faute d’audience. De la première partie de soirée de samedi, la série avait été reléguée au vendredi soir en 3ème partie de soirée !!

Attention cette saison 2 va être quelque peu expédiée par la chaîne puisque 5 épisodes à la suite seront proposés dès la première soirée.

« Seal Team » : c’est quoi déjà ?

La série suit le quotidien des membres de la plus haute unité d’élite américaine des Navy Seals. C’est à cette équipe que le gouvernement américain confie ses missions les plus dangereuses aux quatre coins du monde. Cette équipe soudée fait preuve d’une solidarité sans faille et d’un dévouement sans limite même face à des obstacles insurmontables. Mais “Seal team” nous plonge aussi dans la vie personnelle de ces soldats qui connaissent le prix de leur engagement pour eux et pour leur famille…



Annonces





« Seal Team » saison 2 : le premier épisode

Découvrez dès maintenant le résumé du premier épisode de cette seconde saison.

Jason et l’unité Bravo se rendent dans le golfe de Guinée pour secourir les otages américains après qu’une plateforme pétrolière a été prise par des militants armés.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés