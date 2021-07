Plus belle la vie : ce soir, Emma rejette Camille (résumé + vidéo épisode 4324 PBLV du 15 juillet 2021)

4.8 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4324 du jeudi 15 juillet 2021 – L’heure est aux adieux entre Camille et Emma ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Camille repart vivre à Nice avec sa mère et Emma n’a plus confiance, elle affirme ne plus jamais vouloir la voir !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : les naufragés sauvés et de retour, Laetitia quitte Sébastien, Baptiste et César s’associent, (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4324

Pendant que Vidal fait tout pour sauver Laetitia, les autres s’activent pour la mettre à l’abris. Fanny, pendant ce temps est lové contre Alexandre quand ils entendent des bruits. Elle lui demande s’il y a quelqu’un d’autre sur l’île, mais il ne peut rien lui dire et s’en va. Quand elle revient dans la maison, Fanny aide Vidal à retirer la flèche. Les artères ne sont pas touchées, Laetitia devrait s’en sortir. Fanny doit maintenant faire face à la colère du groupe…



Interpole a retrouvé la trace de Michel Augier à Bangkok mais très vite, il a disparu en Thaïlande. Camille ne sera pas poursuivie car elle est une victime dans cette affaire selon la police. Elle partira à Nice avec sa mère. Emma est désespérée par le départ de sa sœur en qui elle doute désormais…

Boher est toujours aussi jaloux d’Angélique et ne digère pas la soirée au country club. Cette dernière se rend à l’hôpital draguer ouvertement Léa qui la rembarre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4324 du 15 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

