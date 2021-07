Un si grand soleil : Jonathan en prison, Alice prend ses distances, ce qui vous attend vendredi 2 juillet (épisode n°680 en avance)

5 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avec hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°680 qui sera diffusé le vendredi 2 juillet, Jonathan va retourner en prison.



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 juillet 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Kira arrive à arrêter Jonathan, qui est entrain d’étrangler Florent, en lui donnant un coup de batte de baseball. Florent est inconscient, Kira appelle les secours et il est hospitalisé d’urgence, mais hors de danger. Jonathan est arrêté, il affirme regretter de ne pas avoir tué son frère ! Il est renvoyé en prison.

Kira s’excuse auprès de Florent, qui ne lui en veut pas et est content de voir sa famille réunie. Il ne comprend pas comment ils ont pu en arriver là avec Jonathan… Claire tente de le rassurer, elle lui assure qu’il n’y est pour rien.



Annonces





Gaëtan découvre que l’une de ses statues a bougé. Il comprend qu’on s’est introduit chez lui, il décide de se procurer une arme et de placer des caméras pour découvrir qui est venu fouiller sa villa.

De son côté, Arthur se confie auprès d’Elisabeth sur la journée passée en famille. Il aimerait que ses parents de remettent ensemble… Mais justement, Alice se confie à Ludo. Elle regrette d’avoir accepté cette sortie en famille, elle pense que Julien se fait des idées alors que de son côté, elle a tourné la page. Elle décide de prendre ses distances avec Julien.

Rendez-vous vendredi 2 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés