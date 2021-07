Un si grand soleil : Manu et Virgile effondrés, Julien sous le choc, ce qui vous attend lundi 12 juillet (épisode n°686 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°686 qui sera diffusé le lundi 12 juillet, Manu et Virgile sont effondrés par la mort d’Elsa.



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 juillet 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Manu quitte le commissariat en larmes, il part voir Virgile et lui annoncer le décès d’Elsa, qui a cambriolé la villa des Bastide et a été tuée par Julien. Manu découvre qu’Elsa avait installé un logiciel espion sur son téléphone et que c’est comme ça qu’elle a su que le diamants devaient être dans le sac de Johanna… Il tombe de haut !

De son côté, Virgile culpabilise lui aussi. Et Julien est sous le choc, il raconte ce qui s’est passé à la police et apprend que Elsa n’était pas morte quand il est monté voir Johanna. Il aurait pu appeler les secours et la sauver !



Annonces





Johanna prévient Elisabeth, qui est effondrée. Alain la réconforte et Guilhem accepte d’être l’avocat de Julien. Celui-ci est à nouveauté hanté par le fantôme de Hugues…

Grâce à l’aide du père de Dylan, les jeunes trouvent un super appart pour leur coloc. Il y a d’autres personnes intéressées, ils doivent faire vite et monter un bon dossier.

Rendez-vous lundi 12 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés