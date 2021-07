Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juillet 2021

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 30 juillet 2021 – Le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Elisabeth est à fond dans ses nouvelles responsabilités à la tête de L Cosmétiques à la place de Julien. Son fils, quant à lui, doit se reconstruire et prendre une décision difficile.

Quant à Laetitia, elle démarre une nouvelle histoire. Et Manu commence à se sentir soulagé.



Lundi 26 juillet 2021, épisode 696 : Alors qu’Elisabeth sait sur qui elle peut compter pour mener à bien son projet, Gaétan est sous pression. De son côté, Laetitia se prépare pour un rendez-vous galant, tandis que Camille et Kira participent à une fête sur la plage.

Mardi 27 juillet 2021, épisode 697 : Tandis que Camille accuse le coup, Julien acceptera-t-il de l’aide pour se sortir d’une délicate situation ? De son côté, Johanna se laisse dorloter…

Mercredi 28 juillet 2021, épisode 698 : Alors que la journée d’Elisabeth commence mal, Ludo a du mal à tourner la page. Quant à Alix, elle n’est pas prête à baisser les bras, et Julien se retrouve face à une décision difficile à prendre.

Jeudi 29 juillet 2021, épisode 699 : Alors qu’Elisabeth est plus déterminée que jamais, la police a du mal à assembler les pièces du puzzle. De son côté, Mo reçoit une lettre anonyme qui sème l’inquiétude, et Lucille a dû mal à obtenir ce qu’elle veut de la part d’Akim.

Vendredi 30 juillet 2021, épisode 700 : Tandis que Manu ressent une forme de soulagement face à la tournure des événements, les employés de L. Cosmétiques se font du souci. De son côté, Elisabeth se conduit d’une façon mystérieuse…

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 12 au 16 juillet 2021 en cliquant ICI

du 19 au 23 juillet 2021 en cliquant ICI

