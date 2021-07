Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 juillet 2021

4.8 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 23 juillet 2021 – Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Julien va être sur le départ et c’est Elisabeth qui va reprendre la direction de L Cosmétiques !

De son côté, Yann enquête sur Elsa, et ses liens avec Manu et Virgile.



Annonces





Lundi 19 juillet 2021, épisode 691 : Tandis que Yann enquête sur les relations entre Manu, Virgile et Elsa, Johanna se rapproche toujours plus de Gaétan. Ludo, quant à lui, cherche à tout prix à sauver Valentine de son mariage.

Mardi 20 juillet 2021, épisode 692 : Alors que Victor et Adèle font face à une douloureuse décision, Enzo cherche un apprentissage pour la rentrée. Blamont, lui, balance aux flics tout ce qu’il sait sur Virgile et Elsa.

Mercredi 21 juillet 2021, épisode 693 : Tandis que Virgile se sacrifie pour Manu, un nouveau suspect apparaît dans l’enquête sur le trafic de diamants. Ludo fait une étonnante découverte sur Valentine.

Jeudi 22 juillet 2021, épisode 694 : Alors que la police se focalise sur son nouveau suspect, Elisabeth reprend les rennes de L. Cosmétiques. Pendant ce temps, Lucille enquête sur une mort suspecte.

Vendredi 23 juillet 2021, épisode 695 : Tandis qu’un espoir semble enfin se profiler pour Julien, Lucille soupçonne les morts des deux témoins de l’affaire Marquant d’être liées. A tort ou à raison ?

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 5 au 9 juillet 2021 en cliquant ICI

du 12 au 16 juillet 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés