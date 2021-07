EXCLU Plus belle la vie : les naufragés sauvés et de retour, Laetitia quitte Sébastien, Baptiste et César s’associent, (infos PBLV)

4.4 ( 128 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 30 juillet Si vous êtes accro à la série quotidienne « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend, c'est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que les naufragés sont de retour au Mistral, sains et saufs !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, Alexandre leur a permis de quitter l’île en bateau. Mais au grand désarroi de Fanny, il est tombé à l’eau et ils n’ont pas réussi à le sauver. Valentin voit alors les cotes Française au loin, ils sont sauvés. Au Mistral, tous sont soulagés d’apprendre leur retour. Les naufragés sont accueillis par les pompiers ett par Carmen, la mère de Fanny qui lui tombe dans les bras. Abdel a eu des infos via le parquet et explique à Vidal et Bilal que cette enquête a été classé secret défense.



Dans les couloirs de l’hôpital, Sébastien enrage face à Valentin et demande à Laetitia ce qui s’est passé entre eux. Elle avoue la vérité, entre et elle et Valentin c’est une évidence, elle est navrée mais son histoire avec Sébastien est terminée. Sébastien quitte la chambre sans un mot mais en colle une à Valentin. Ce dernier va devoir quitter Marseille car l’avenir de sa boite est en jeu et n’a pas d’autre choix que de laisser Laetitia toute seule…

De son côté, Franck va faire une réparation chez Solange, une habitante d’une villa cossue. Il rencontre Kalya, la bonne, et comprend rapidement qu’on la traite comme une esclave. Kalya vient du Mali, Solange et son mari l’ont ramené en France pour l’aider à avoir des papiers mais Kalya n’a jamais vu la couleur de la préfecture…

Barbara n’en peut plus de voir César ne rien faire et Baptiste s’ennuie pendant que son fils est au centre de loisirs… Et alors que Baptiste se trouve à réparer le vélo de César, ce dernier à l’idée de monter une boite. Il commence par exploiter Baptiste à son insu avant de finalement penser à s’associer. Même si Emma trouve que c’est une bonne idée que Baptiste gagne de l’argent, ce dernier considère toujours César comme son ennemi juré. Barbara veut comprendre pourquoi Baptiste en veut autant à César et Emma lui explique tout le passif. Barbara aborde franchement les choses avec Baptiste et se porte garante du comportement de César…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 12 juillet sur France 3

Pendant que le groupe enterre le skyper avec émotion, Fanny tente de convaincre une fois de plus Vidal que l’homme sauvage est bien réel. Grâce à l’ingéniosité de Céline, Fanny et Vidal ont repéré de la fumée et rejoignent les autres. Le groupe découvre un hameau et Vidal leur raconte qu’ils ne sont pas seuls sur cette île. Cependant, Fanny se referme et refuse de s’expliquer sur l’existence de l’homme sauvage. Elle trouve une oreille attentive auprès Laetitia qui la croit…

Les mensonges de Camille ont rompu un lien dans sa relation avec Emma. Robin accompagne la police dans l’usine où il a aperçu un homme louche. Ils entendent Ariane crier derrière un mur. Elle est vivante, Cissé est ému et la tient dans ses bras le temps que les secours arrivent…

Thomas n’en revient pas de voir François qui revient place du Mistral avec un bracelet électronique. François a joué sur la légitime défense auprès de la police…

