Un si grand soleil : Florent défend Colette, Thierry dérape, ce qui vous attend mardi 17 août (épisode n°712 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°712 qui sera diffusé le mardi 17 août, Florent est l’avocat de Colette Genton.



En effet, alors que celle-ci avait minutieusement préparé le meurtre de son mari, elle risque une très lourde peine de prison. Becker décide alors de contacter Florent pour qu’il assure sa défense. Il va la voir au parloir pour tenter de la convaincre de montrer qu’elle avait des circonstances atténuantes et que c’était son mari ou elle…

De son côté, Akim doit partir en patrouille avec Thierry. Ce dernier dérape en faisant des remarques racistes à Abou, un jeune homme d’origine africaine qui vend des objets à la sauvette. Abou se sauve et Thierry le course… Quand Akim les rattrape, Abou est au sol et du sang coule de sa tête. Akim appelle les secours mais Thierry semble avoir quelque chose à se reprocher.



Quant à Lucille, après le fiasco de ses articles, elle pense que son CDD n’est plus d’actualité. Mais le rédacteur en chef de Midi Libre la rassure : tout le monde fait des erreurs et il l’embauche quand même ! Il lui demande de rédiger un article sur les violences conjugales de Colette Genton.

Rendez-vous mardi 17 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

