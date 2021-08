Audiences TV prime 25 août 2021 : « Good Doctor » leader devant « Astrid et Raphaëlle »

4.2 ( 5 )



Annonces





Audiences TV prime 25 août 2021. En ce mercredi soir victoire de TF1 qui s’est imposée avec « Good Doctor ». Les deux premiers épisodes de la saison 4 ont ainsi convaincu 3.90 millions de téléspectateurs pour 19.2% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Sans surprise carton sur cibles avec 33% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables achats mais aussi sur les 25-49 ans.

#Audiences @TF1 Good Doctor leader hier avec 4,1 millions de tvsp (ep 1) et en moyenne sur les 2 ep:

✅33% PdA FRDA-50a

✅30% PdA 25-49a Retrouvez les épisodes en replay @MYTF1 et de nouveaux épisodes mercredi prochain à 21h05 pic.twitter.com/E6hEO2ay8x — TF1 Pro (@TF1Pro) August 26, 2021



Annonces





Audiences TV prime 25 août 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et la série « Astrid et Raphaëlle ». En mode rediffusion, les deux épisodes proposés ont réuni 3.53 millions de fidèles pour 17.5% de part de marché.

France 3 complète le podium avec un numéro en rediffusion de son jeu « La carte aux trésors ». Hier soir les lacs de Savoie ont fait rêver ou pas 1.70 million de personne (pda 9.2%)

Déception pour M6 et son divertissement « Les stars voyagent dans le temps au Puy du Fou ». Malgré le casting et le concept, à peine 1.51 million de curieux et 7.6% de part d’audience moyenne.

Arte complète le top 5 avec le film franco-espagnol « Les derniers jours du monde ». Porté par Mathieu Amalric et Catherine Frot, il a réuni 885.000 cinéphiles (pda 4.5%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés