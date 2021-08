Demain nous appartient du 26 août : la trahison de Charlie ne passe pas (résumé + vidéo épisode 1000 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 26 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1000 de DNA – La trahison de Charlie ne passe pas ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, les autres otages ne comprennent pas son geste et Sylvain lui reproche d’avoir changé de camps et gâché leurs chances de ressortir vivants…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1000

Pourquoi Charlie a-t-elle rendu son arme à Ophélie ? C’est la question qui taraude les otages du Spoon, encore stupéfaits par cette trahison. Charlie prétend avoir agi pour éviter une catastrophe, pas sûr que cette excuse satisfasse grand monde…



C’est la fin du cauchemar à Sète mais les habitants doivent se confronter à la perte et au deuil. Et pourtant, dans le malheur naissent de nouvelles histoires d’amour. Nathan s’immisce lors d’un déjeuner entre Timothée et Manon. La tablette de Timothée est volée ; Hadrien soupçonne Nathan. Mathilde est sous le charme de Clément mais celui-ci souffle le chaud et le froid.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1000 du 26 août 2021

