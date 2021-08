Audiences TV prime dimanche 8 Août 2021 : « Venise n’est pas en Italie » s’impose sur le fil devant « Triple Alliance »

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime dimanche 8 Août 2021. Hier soir, dans la course à l’audimat, c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences avec la première diffusion en clair du film « Venise n’est pas en Italie » avec Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton dans les rôles principaux. Verdict : 3.59 millions de téléspectateurs et 18.4% de part de marché.



Audiences TV prime dimanche 8 Août 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec la rediffusion du film « Triple alliance ». Emmenée notamment par Leslie Mann et Kate Upton, cette comédie rafraîchissante a de nouveau amusé 3.49 millions de personnes, soit 18.6% du public présent devant son poste de télévision.

Notez d’assez belles performances sur cibles avec par exemple 31% de part d’audience moyenne sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, cible sur laquelle TF1 était leader hier soir.



#Audiences @TF1 📌 Belle soirée pour #TripleAlliance avec 3.5M de tvsp et : 🥇 31% de pda FRDA-50a

🥇 28% de pda 25-49a Dimanche prochain : "Jusqu'ici tout va bien" (inédit) pic.twitter.com/eJ7tQcaguH — TF1 Pro (@TF1Pro) August 9, 2021

Sur France 3 « Hudson & Rex » peuvent compter sur leur lot de fidèles. Hier soir, 2.22 millions d’inconditionnels pour 11.3% de part de marché pour les deux premiers épisodes d’une soirée qui comptait 4 inédits.

Sur M6 le magazine « Capital » est un peu à la peine. Le thème de la semaine “Pique-nique : les recettes du repas star de l’été” n’a suscité l’intérêt que de 1.71 millions d’amateurs du genre, soit 9.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Sur France 5 la série documentaire « Au bout c’est la mer » nous offrait hier soir une escale sur le Fleuve Sénégal. Et elle a fait voyager 1.20 million de personnes (pda 6.1%).

