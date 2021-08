« Capital » du 8 août 2021 : au sommaire ce soir « Pique-nique : les recettes du repas star de l’été »

4.3 ( 6 )



« Capital » du 8 août 2021 : sommaire et reportages de ce soir. Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thème : « Pique-nique : les recettes du repas star de l’été »



Simple, convivial et en plein air, le pique-nique est le repas roi de l’été. Près de trois Français sur quatre en organisent régulièrement. De quoi aiguiser l’appétit des professionnels du snacking qui rivalisent d’idées. Le produit tendance du moment : les chips aux légumes. Panais, carottes, betteraves… il y en a pour tous les goûts. Alors qu’un paquet de chips aux légumes coûte en moyenne deux fois plus cher qu’un paquet de chips classiques, comment les marques s’y prennent-elles pour vous attirer ? Ces pétales aux légumes sont-ils vraiment plus sains que nos bonnes vieilles chips de pommes de terre ?

Autre incontournable de nos pique-niques : un bon poulet froid… accompagné d’un peu de la fameuse moutarde de Dijon. Pour séduire les touristes, le chef-lieu de la Bourgogne surfe sur la notoriété de son produit phare. Boutiques de souvenirs, restaurateurs ou encore magasins spécialisés… tous proposent de la moutarde aromatisée à toutes sortes de saveurs. Mais d’où vient vraiment notre fameuse moutarde estampillée « moutarde de Dijon » ? La promesse de terroir est-elle toujours au rendez-vous ?

Pour un pique-nique réussi, encore faut-il transporter toutes nos victuailles. Le dernier équipement à la mode : les petites valises en osier avec tous les accessoires de pique-nique intégrés. On les croirait sorties tout droit des armoires de nos grands-mères. Avec un nom chic et un brin désuet, la marque « Les Jardins de la Comtesse » est devenue le leader de ce marché de niche. Les professionnels de l’outdoor inscrivent, eux aussi, à leur catalogue des sacs à dos avec toute la vaisselle intégrée, à des prix défiant toute concurrence. À partir de 39 euros pour ce sac à dos avec assiettes, verre, nappe, tire bouchons !



Mais pour pique-niquer, il faut aussi dénicher l’emplacement idéal. Avec plus de 6 000 espaces de pique-nique recensés, la France est l’un des pays les mieux dotés en infrastructures pour prendre ses repas en plein-air. Comment s’y prennent les professionnels du secteur pour convaincre les municipalités d’installer et de leur acheter leur table et leur banc en bois ? Comment les maires font-ils le choix stratégique de leurs emplacements d’aire de pique-nique ? Pour les communes, investir dans ces aires n’est pas désintéressé car c’est l’assurance d’attirer les vacanciers et de profiter des retombées économiques liées au tourisme.

Simple, convivial et en plein air, le pique-nique est le repas roi de l'été. De quoi aiguiser l'appétit des professionnels du snacking qui rivalisent d'idées pour nous séduire. 🥪🌼

📺 #Capital, demain à 21.05 pic.twitter.com/MBsnbeN9z0 — M6 (@M6) August 7, 2021

« Pique-nique : les recettes du repas star de l’été » décrypte les business et les stratégies des acteurs du repas incontournable de nos vacances. Ce soir dans « Capital » sur M6.

