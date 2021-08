4.4 ( 7 )



Annonces





« Hudson & Rex » du dimanche 8 août 2021 . Votre série « Hudson & Rex » vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV. 4 épisodes inédits au programme suivis de rediffusions…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du dimanche 8 Août 2021 vos épisodes de ce soir

Tout flair, tout flamme

Charlie Hudson est blessé en voulant stopper l’action d’un pyromane pendant une enquête sur une série d’incendies criminels. Le principal suspect s’est enfui et menace de recommencer. Coincé à l’hôpital, Charlie téléguide Jesse et Sarah. Celle-ci tombe sous le charme d’un pompier qui lui fait passer des informations confidentielles pour les aider à avancer dans leur enquête.

Sans contrefaçon

La police vient de faire une saisie record de faux billets. Au même moment, le célèbre mafieux Rupert Mankiewicz est transféré à la brigade criminelle, suite à son agression en prison. Charlie en profite pour lui demander de l’aide afin de remonter la filière de faussaires, mais très vite, il se retrouve au milieu d’un piège



Annonces





Le maître et l’élève

Le docteur Viktor Maddox s’apprête à recevoir un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière d’expert judiciaire, et célèbre l’évènement en compagnie de sa femme, Vanessa, et de Sarah, qui a été son élève. Mais après avoir bu le champagne, il se sent mal, et sa femme lui conseille de monter se coucher dans leur chambre d’hôtel. Un peu plus tard, Maddox appelle Sarah en panique : en se réveillant il a découvert sa femme gisant dans la baignoire, lardée de coups de couteau.

Harcèlement

L’équipe enquête sur le meurtre d’une jeune femme dont le corps a été découvert enseveli sous la neige au pied d’une falaise. Rex trouve des traces de cire pour snowboard sur les lieux, ce qui conduit Charlie à soupçonner le célèbre snowboarder Hunter Dobson. Jesse découvre que Hunter était en contact avec la victime, Chelsea, juste avant sa mort, Chelsea lui envoyant une avalanche de messages sous-entendant qu’ils étaient une famille.

🥇🐕 Rex, un champion toutes catégories ! Découvrez 4 épisodes inédits d' « Hudson et Rex », dimanche à 21.05 ! pic.twitter.com/RKi7SOqo01 — France 3 (@France3tv) August 6, 2021

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h05 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés