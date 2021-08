« Triple Alliance » avec Cameron Diaz et Leslie Mann : l’histoire du film de TF1 ce soir (dimanche 8 août 2021)

4.4 ( 7 )



« Triple Alliance » est une comédie de Nick Cassavetes avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj et Nikolaj Coster- Waldau. Et elle est en mode rediffusion ce soir, dimanche 8 août 2021, dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 via sa fonction direct.



« Triple Alliance » : l’histoire

Carly (Cameron Diaz) découvre que son nouveau petit ami Marc (Nikolaj Coster- Waldau vu dans Game of Thrones) est un imposteur, lorsqu’elle rencontre accidentellement sa femme, Kate (Leslie Mann). Carly va se prendre d’affection pour elle, et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu’elles réalisent que Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber (Kate Upton). Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger.

Le saviez-vous ?

– Les actrices ont été habillées par la célèbre costumière Patricia Field (Sex & The City, Le Diable s’habille en Prada).

Vidéos

En attendant la diffusion de votre film, nous vous « offrons » deux vidéos :



Les secrets fashion de Cameron Diaz et Leslie Mann

Extrait du film

Retrouvez « Triple Alliance » ce soir dès 21h05 sur TF1.

