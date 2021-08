Audiences TV prime jeudi 26 Août 2021 : « Astérix » leader devant « Crimes parfaits », record historique pour « 9-1-1 »

4.6 ( 11 )



Audiences TV prime jeudi 26 Août 2021. Hier soir nouvelle victoire de TF1 avec « Astérix aux Jeux olympiques ».



Malgré son statut de rediffusion, le film a encore amusé 3.48 millions d’irréductibles gaulois soit 18.5% du public présent devant son poste de télévision et 28.2 % des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (FRDA -50)

Audiences TV prime jeudi 26 Août 2021 : les autres chaînes

France 3 prend la deuxième place des épisodes en rediffusion de la série « Crimes parfaits ». Les deux premiers ont convaincu 3.20 millions de personnes soit 16.1% des téléspectateurs.



Très beau retour pour la série de M6 « 9-1-1 » dont la chaîne lançait la saison 4. 2.68 millions de d’inconditionnels ont répondu à l’appel soit 13.2% de l’ensemble du public et 23.3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Et il y a un record à clé puisque c’est la meilleure part de marché historique sur l’ensemble du public et la deuxième meilleure performance auprès des FRDA -50.

TRES BEAU LANCEMENT pour la nouvelle saison de #911 🚨Meilleure performance historique auprès des 4+ 🚨2e meilleure performance historique en audience, auprès des FRDA -50 et auprès des -50 ans 🚒13% 4 +

🚒23% FRDA-50

🚒22% -50

🚒2.7M (pic à 3.2M)

(moyenne 2 épisodes inédits) pic.twitter.com/Kb3e1QYXib — M6Pro (@M6pro) August 27, 2021

On retrouve ensuite la série documentaire de France 5 « Des trains pas comme les autres ». Hier soir 1.66 million de personnes et 8% de part de marché.

Flop pour France 2 et la rediffusion du divertissement « Les 50 comiques : ils nous ont quand même fait rire en 2020 » vu ou revu par 1.60 million de personnes (8.4% de pda).

