« Les comiques préférés des Français » du 26 août 2021 : les invités et artistes de la spéciale « Ils nous ont quand même fait rire en 2020 »

« Les comiques préférés des Français » du 26 août 2021. Ce soir sur France 2 nouveau numéro de votre divertissement « Les comiques préférés des Français » avec Laurence Boccolini ! Rendez-vous 21h05 sur la chaîne et comme toujours sur France.TV.



Pour bien finir l’été, Laurence Boccolini réunit au Palais des Sports (Dôme de Paris) « Les Comiques préférés des Français » qui tout au long de l’année 2020 si particulière ont réussi l’exploit de nous faire rire ! Dérision, rire et bonne humeur seront les maitres mots de cette soirée.

Tout au long de l’émission, Laurence Boccolini nous embarquera avec ses invités dans les coulisses du Palais des Sports pour nous faire vivre de l’intérieur ce show d’humour exceptionnel.

Ce sera aussi l’occasion de revoir de nombreuses images qui ont fait rire les Français en 2020



« Les comiques préférés des Français » du 26 août 2021 : humoristes et invités

Sur scène, nous retrouverons les plus grands sketchs des stars du rire et des jeunes talents qui se sont illustrés en 2020, à sa voir :

Anne Roumanoff, Jeanfi Janssens, Muriel Robin, les Bodin’s, Olivier De Benoist, Elisabeth Buffet, les Chevaliers du Fiel, Tom Villa, Michèle Laroque, Sandrine Alexi, Cartman, Roland Magdane, Tony Saint Laurent, Tanguy Pastureau, Pierre Palmade…

Deux heures d’humour pour célébrer sur scène et en images les plus grands comiques dans leurs meilleurs sketches. Une émission pour rire sans modérations. C’est ce soir sur France 2 et France.TV

