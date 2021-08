Plus belle la vie : ce soir, Fanny se fait tirer dessus (résumé + vidéo épisode 4355 PBLV du 27 août 2021)

4.5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4355 du vendredi 27 août 2021 – Fanny tombe de haut ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle va se faire tirer dessus par un membre de sa famille, le compagnon de sa mère ! Alexandre et Romain arrivent sur les lieux et sont eux aussi sous le choc…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4355

Fanny apprend la vérité sur la mort de Jean Jacques. Vidal et Alexandre entendent les coups de feu et se précipitent vers la cascade. Entre temps, Fanny a réussi à assommer l’homme avec la couronne. Vidal hallucine de voir qui était derrière tout ça. Fanny comprend désormais que son rapport aux hommes étaient faussés par quelqu’un de mal intentionné. Elle ne sait pas si à l’avenir elle pourra faire confiance à un homme et appréhende le moment où Carmen va le savoir…



Le groupe s’apprête à partir au club de parachutisme et César se débrouille pour être à l’arrière de la voiture avec Emma. Arrivés au club, le groupe rencontre Maxime Dupray le moniteur qui les prépare à la chute libre. Emma est rattrapée par son passé, en effet Maxime a été un client à elle lorsqu’elle se prostituait…

Kalya et Franck ont rendez-vous à la mairie et ont peur d’être démasqués. L’employé de mairie se montre suspicieux et appelle Barrault…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4355 du 27 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

