Audiences TV prime jeudi 5 août 2021 : « Un indien dans la ville » leader sur TF1, carton pour « Des trains pas comme les autres » (France 5)

Audiences TV prime jeudi 5 août 2021. Les Français râlent devant les rediffusions estivales mais ils continuent de les plébisciter. Hier soir c’est en effet le film de TF1 « Un indien dans la ville » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée, et de manière assez large.



Emmené par Ludwig Briand, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, cette comédie vue et revue a encore amusé 4.05 millions de Français, soit 21.4% des téléspectateurs. Grosses performances sur la plupart des cibles commerciales, à savoir le public jeune et les femmes responsables des achats.

#Audiences @TF1 "Un indien dans la ville" large leader hier avec

📌4 millions de tvsp ✅26% PdA FRDA-50a

✅26% PdA 15-24a

✅29% PdA 15-34a pic.twitter.com/PS9TJ0KrXK — TF1 Pro (@TF1Pro) August 6, 2021



Audiences TV prime jeudi 5 août 2021 : les autres chaînes

Belle performance aussi pour un épisode en rediffusion de la série de France 3 « Crimes parfaits ». Hier soir 3.58 millions de fidèles et 17.7% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

M6 complète le podium avec un numéro inédit de son magazine immobilier « Recherche appartement ou maison ». Stéphane Plaza et ses équipes ont pu compter sur 2.26 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 12.3%.

Nouveau carton pour France 5 avec sa série « Des trains pas comme les autres ». 1.79 million d’amateurs devant les deux numéros, soit 9.9% du public présent devant son poste de télévision.

Notez de cette soirée le gros flop de France 2 avec « Les estivales de Culturebox à Montpellier ». Les artistes réunis sur scène n’ont réuni que 880.000 Français (5.2% de pda)… France 2 était derrière W9 avec des épisodes inédits de la saison 2 de « FBI » suivis quant à eux par 940.000 inconditionnels.

