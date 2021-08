Plus belle la vie : ce soir, Céline perd le contrôle (résumé + vidéo épisode 4340 PBLV du 6 août 2021)

5 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4340 du vendredi 6 août 2021 – Céline va perdre le contrôle ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, elle va tirer sur Jérémie, qu’elle croit être Alexandre et qui s’apprête à abuser d’elle…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : les naufragés retournent sur l’île, la femme de Valentin débarque (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4340

Mme Amoussou parle de Jean-Jacques comme étant un homme merveilleux, très cultivé et incapable de faire du mal à qui que ce soit. Elle donne à Fanny le carnet de poèmes de son père. En les lisant, Fanny se souvient progressivement des bons moments qu’elle a partagé avec lui et à quel point il l’aimait. Pour Carmen, Jean-Jacques était un beau parleur et n’assumait jamais ses responsabilités de père. Fanny ne sait plus quoi penser…



Annonces





Kalya est optimiste quant aux délais d’obtention de sa carte de séjour. Blanche et Claire sont plus pessimistes. Au rendez-vous à la préfecture, Kalya tombe miraculeusement sur un employé qui connait son village au Mali et surtout la situation terrible que vivent les habitants. L’employé va demander un statut de réfugiée et informe Kalya qu’elle pourra obtenir une régularisation très vite…

Pour aider la com’ de leur entreprise, César contacte Eugénie pour une interview. Il lui ment en racontant que lui et Baptiste étaient meilleurs amis au lycée, lui était le penseur et Baptiste le manuel…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4340 du 6 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés