Audiences TV prime lundi 2 août 2021 : « Camping Paradis » éternel leader (TF1) devant « OSS 117 » (M6)

Audiences TV prime lundi 2 août 2021. Hier soir c’est encore le célèbre « Camping Paradis » de TF1 qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Ainsi l’épisode en rediffusion “Le grand saut” a pu compter sur 4.35 millions de fidèles soit 23 % de l’ensemble des téléspectateurs.

Toujours d’excellentes performances sur cibles, notamment le public jeune et féminin.



#Audiences @TF1 Camping Paradis TRES large leader hier soir avec:

📌4,5 millions de tvsp (ep1) Et en moyenne sur les 2 ep:

✅27 % PdA FRDA-50a

✅28% PdA 15-24a

✅24% PdA 15-34a Retrouvez les épisodes en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/p2G1FSFMjv — TF1 Pro (@TF1Pro) August 3, 2021

Audiences TV prime lundi 2 août 2021 : les autres chaînes

Succès ou pas pour la soirée spéciale Jean Dujardin sur M6 ? Et bien on va dire que c’est plus que bien. Malgré son statut de rediffusion le film « OSS 117 : Le Caire nid d’espions » a rassemblé 2.74 millions d’inconditionnels soit 14.1% du public présent son petit écran.

De son côté France 3 proposait la rediffusion du film « Un crime au paradis » avec Jacques Villeret et Josiane Balasko. 2.41 million de cinéphiles ont répondu à l’appel (pda 12 %).

On retrouve ensuite France 2 et la suite de la nouvelle saison de la série « Motive : le mobile du crime ». Mais les deux épisodes inédits de la saison 3 se sont contentés de 1.92 million de fans soit 9.4% des téléspectateurs. Pas cher payé !

Quant au magazine de France 5 « Au bout de la mer », il a fait voyager hier soir 878.000 Français pour 4.3% de part de marché.

