« Tout le monde veut prendre sa place » : premier teaser vidéo, Laurence Boccolini tacle TF1

« Tout le monde veut prendre sa place » : premier teaser vidéo. Comme vous le savez désormais c’est à compter de lundi prochain, 9 août 2021, que Laurence Boccolini prendra les commandes du célèbre jeu de France 2 animé depuis plus de 15 ans maintenant par Nagui



Et forcément le buzz commence doucement mais sûrement à se mettre en place….

« Tout le monde veut prendre sa place » : premier teaser vidéo

Et ce buzz a commencé avec des photos du nouveau décor et le nouveau générique de l’émission. Aujourd’hui vous vous proposons de découvrir le premier teaser vidéo, entendez par-là la première bande-annonce de cette nouvelle formule que les fans attendent déjà avec impatience.



Nouveau look, nouvelle animatrice, nouvelles questions ! Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place revient tous les jours avec Laurence Boccolini sur @France2tv dès le le 9 août 😍#TLMVPSP #France2 #EmissionTV #Divertissement #LaurenceBoccolini pic.twitter.com/JuN0WwpqBk — Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place (@tlmvpsp) August 3, 2021

Alors, vous aimez ?

Laurence Boccolini tacle TF1

Un évènement télévisuel qui sera scruté à la loupe par les fans de l’animatrice comme par ses détracteurs qui seront forcément aux premières loges.

Et forcément tout le monde s’y intéresse, notamment la presse télé. Laurence Boccolini multiplie donc les interviews, et celle qu’elle a accordé à Télé 7 jours n’est pas passé inaperçue. Il faut dire que l’animatrice n’a pas hésité à tacler son ancien employeur.

Évoquant sa situation actuelle sur France Télévisions, elle a ainsi lâché :

« Le courant passe très bien avec la direction, qui m’accorde toute sa confiance (…) Au fond, je n’ai qu’un seul regret : ne pas avoir quitté TF1 plus tôt »

Quant à son arrivée aux commandes du jeu de la mi-journée, elle se dit consciente que la tâche ne sera pas des plus aisées.

Et de déclarer à ce sujet : « Présenter ce format n’est pas plus difficile que d’animer un autre jeu. En revanche, il est plus compliqué de venir après une personnalité telle que Nagui, qui a incarné cette émission pendant quinze ans. (…) Certains ne manqueront pas de nous comparer ».

« Tout le monde veut prendre sa place » : petite piqûre de rappel

C’est un vent de fraîcheur qui va souffler sur le jeu dès ce lundi 9 août 2021. Nouvelles règles, nouveau décor, nouvelle formule, nouveau générique. Bref on change tout ou presque…

Présentation officielle

Un nouveau look pour un coup de vent de fraîcheur : Des pétales géants en forme de couronne de lauriers qui symbolisent l’excellence des champions, la marque de fabrique du jeu ! Un nouveau design qui donne au fauteuil un rouge flamboyant pour incarner avec encore plus de force le trône du CHAMPION. Et une scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu vers le but ultime des candidats : PRENDRE SA PLACE !

Un public encore plus présent, une musique remixée et un générique flambant neuf parachèvent toutes ces nouveautés. Et surtout la manche 1 s’enrichit d’une nouveauté majeure : les QPT ! Ces « Questions Pour Tous » posées simultanément aux 6 candidats donnent un nouveaux rythme, créent des surprises, renversent les scores en s’ajoutant aux 2 questions de chacun. Chaque candidats a désormais 4 chances de passer en deuxième manche et d’avancer vers le fauteuil. Une sélection plus juste, avec davantage de suspense.

« Tout le monde veut prendre sa place », nouvelle formule dès le 9 Août 2021 à 11h55 sur France 2 et en replay sur France.TV

