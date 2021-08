« Commissaire Montalbano » du 29 août 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur France 3

5 ( 4 )



« Commissaire Montalbano » du 29 août 2021. Il résout les enquêtes comme personne. Le « Commissaire Montalbano » est de retour ce soir sur France 3. Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour deux épisodes dont l’inédit « Un réseau de protection ».



Vous ne pourrez pas y être ? Rassurez-vous cet épisode sera ensuite disponible replay (streaming vidéo) sur France.TV et ce durant 7 jours.

« Commissaire Montalbano » du 29 Août 2021 : vos épisodes de ce soir

Un réseau de protection (inédit)

Alors qu’un tournage a lieu à Vigata, Mimi trouve le moyen de séduire la fiancée du réalisateur, obligeant Montalbano à intervenir afin d’éviter un incident diplomatique ! Mais c’est un autre film qui éveille la curiosité du Commissaire : un homme a filmé année après année, le même jour et le même mois, un morceau de mur. Quel lourd secret se cache derrière ses pierres ?Pour couronner le tout, un groupe d’activistes pénètre dans la classe du fils de Mimi, menaçant les élèves avec une arme à feu.

À l’autre bout du film (rediffusion)

Les débarquements d’immigrants se succèdent presque chaque nuit et Montalbano doit affronter cette situation d’urgence avec sa brigade qui travaille sans relâche. Il accomplit sa tache sans perdre son humanité et son sens de la justice. Parallèlement un crime odieux a lieu a Vigata : la jeune Elena Biasini est sauvagement assassinée dans sa boutique de retouches. Qui a pu commettre un tel meurtre ? Montalbano dénouera le fil de vie de cette très belle femme mystérieuse et découvrira toute la vérité.



🔍🇮🇹 La fin de l'été s'annonce agité pour le commissaire Montalbano ! Retrouvez-le demain soir à 21.05 ! pic.twitter.com/TcScxcBtfN — France 3 (@France3tv) August 28, 2021

Ce soir notre « Commissaire Montalbano » va de nouveau allier et autorité pour mener à bien son enquête.

