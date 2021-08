Audiences TV prime samedi 28 août 2021 : « Meurtres en Berry » large leader devant « Les 12 coups de la rentrée »

4.4 ( 14 )



Annonces





Audiences TV prime samedi 28 août 2021. Hier soir, et sans surprise, victoire de France 3 et de son téléfilm « Meurtres en Berry ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Porté par Fauve Hautot et Aurélien Wiik, il a convaincu 4,77 millions de Français soit 24.8% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





Audiences TV prime samedi 28 août 2021 : autres chaînes

TF1 se contente de la deuxième place avec « Les 12 coups de la rentrée ». Un prime spécial qui avait pour invités Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V et Agustin Galiana mais aussi, pour la première fois, des enfants. Mais seules 2.44 millions de personnes ont répondu à l’appel soit 14.7% de l’ensemble du public.

France 2 complète le podium avec le tout dernier numéro de la 32ème saison de « Fort Boyard ». Verdict : 2.29 millions d’aventuriers et 12.7% de part de marché. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 20.2% de pda.

M6 suit sans briller avec la rediffusion du film « Papa ou maman 2 ». Le couple Marina Foïs / Laurent Lafitte a de nouveau amusé 1.55 million de personnes soit 8.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir direction l’Italie et plus précisément la région des Pouilles… 1.01 million de fidèles et 5.4% de part d’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés