Commissaire Montalbano du 28 août : votre épisode inédit de ce soir sur France 3

Commissaire Montalbano du 28 août 2022 – Ce dimanche soir sur France 3, c'est un épisode inédit de la série « Commissaire Montalbano » qui vous attend. Au programme, le premier épisode de la saison 15 suivi d'une rediffusion.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit sur France.TV et ce durant 7 jours.







Commissaire Montalbano du 28 août 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 15, épisode 1 « La méthode Catalanotti » : En pleine nuit, l’inspecteur Augello réveille le commissaire Montalbano à propos d’un homme décédé. Le problème, c’est que le cadavre siège dans l’appartement en-dessous de celui de sa maîtresse : il ne peut donc révéler son existence sans compromettre son mariage et sa carrière. Le lendemain, le Commissaire et son adjoint sont en effet appelés à la suite d’un meurtre. Pourtant, l’adresse n’est pas celle indiquée par Augello… Celui-ci découvre par ailleurs que la victime ressemble étrangement au cadavre qu’il a découvert. Le commissaire Montalbano a ainsi deux meurtres à élucider.

Saison 14, épisode 2 « Un réseau de protection » : Lors du tournage d’un film suédois à Vigata, Mimi trouve le moyen de séduire la fiancée du réalisateur. Montalbano doit intervenir afin d’éviter un incident diplomatique. Un autre film éveille la curiosité du commissaire : Francesco Sabatello a filmé durant 6 ans – et jusqu’à sa mort en 1978 – le même jour et le même mois, un morceau de mur de sa villa. Son fils Ernesto sollicite l’aide du policier pour découvrir quel lourd secret se cache derrière ces pierres. Enfin, au collège, des activistes masqués et armés se sont introduits dans la classe de Luigino, un élève victime de harcèlement.



Ce soir notre « Commissaire Montalbano » va de nouveau allier et autorité pour mener à bien son enquête.

