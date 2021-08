Demain nous appartient du 20 août : la police prête à intervenir au Spoon (résumé + vidéo épisode 996 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient du 20 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 996 de DNA –La police est prête à intervenir au Spoon ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la prise d’otages est toujours en cours et le préfet arrive sur les lieux. Xavier fait un point avec Martin et Karim…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une prise d’otages, une nouvelle famille, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 août)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 996

Les forces de police de Sète et le Raid sécurisent le périmètre autour du Spoon, bien décidés à mettre un terme à cette prise d’otages. A l’intérieur, Ulysse pense qu’ils devraient tous se rebeller contre la preneuse.



Annonces





Une cellule de crise a été installée à Sète. Au Spoon, la tension monte et Camille finit par craquer. Martin continue son enquête, bien décidé à résoudre le mystère qui plonge la petite ville en plein cauchemar. Morgane avoue à Sandrine qu’elle ne peut plus vivre à Sète. En rentrant de vacances, Samuel et Alma découvrent qu’Hadrien a installé toute la famille Roussel dans leur villa.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 996 du 20 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés