Demain nous appartient du 23 août : la police inquiète après le coup de feu (résumé + vidéo épisode 997 en avance)

4.3 ( 6 )



Annonces





Demain nous appartient du 23 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 997 de DNA – La police et les habitants de Sète sont sous le choc et inquiets ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, après le coup de feu entendu au Spoon, tout le monde se demande ce qui s’est passé et si quelqu’un a été blessé par la preneuse d’otages…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un mort, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 août)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 997

Face au coup de feu entendu au Spoon, les forces de l’ordre redoublent de vigilance. Tous se demandent dans quelles circonstances ce coup de feu a pu se produire. Martin tente de rentrer en contact avec la preneuse d’otages, sans succès… L’idée que quelqu’un pourrait être blessé est insupportable.



Annonces





De son côté, Audrey fait des pieds et des mains pour s’efforcer de se libérer du poids de la cohabitation chez les Chardeau. Elle est déterminée à trouver un travail afin de pouvoir louer un appartement. Morgane et Sandrine sont prêtes à entamer un nouveau chapitre loin de Sète.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 997 du 23 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés